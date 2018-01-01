ВСЕ ЦЕННОЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Crocus Страхование

Crocus Страхование – с 2015 года мы разрабатываем индивидуальные страховые решения по страхованию юридических и физических лиц. Консультируем и содействуем в урегулировании страховых событий.

Корпоративным клиентамЧастным лицамЦентр инновационного страхования
Страхование персонала
Страхование воздушных судов
Страхование строительных компаний
Страхование торговых центров
Страхование имущества
Здоровье
Путешествия
Страхование имущества
Здоровье
Центр инновационного страхования
Страхование персонала
Страхование воздушных судов
Страхование строительных компаний
Страхование торговых центров
Страхование имущества
Здоровье
Путешествия
Страхование имущества
Здоровье
Центр инновационного страхования

Центр инновационного страхования

Разработка индивидуальных страховых продуктов для вашего бизнеса.

Crocus Страхование разрабатывает индивидуальные страховые продукты под задачи бизнеса, осуществляет
интеграцию данных продуктов и управляет продажами.

Разработать страховой продукт

Наши преимущества


ТОР-10 рейтинг надежности
Только проверенные страховые компании, банки и лизинговые компании.

Защита клиентов
Максимальная защита за справедливую стоимость.

Быстрая помощь
Быстрый поиск лучшего предложения.

Управление страховым портфелем
Направляем клиентов в лучшие медицинские учреждения за границей, где это возможно. Без дополнительных лимитов.

Экономия
Экономия на страховых премиях и трудозатратах ваших сотрудников.
Профессионализм
Профессиональная консультация и сопровождение в течение всего срока страхования или финансирования.

Наши партнеры

СПАО «ИНГОССТРАХ»

СПАО «ИНГОССТРАХ»

ООО «СОГАЗ»

ООО «СОГАЗ»

СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

ООО «Согласие»

ООО «Согласие»

САО «ВСК»

САО «ВСК»

АО «АБСОЛЮТ»

АО «АБСОЛЮТ»

ООО «УРАЛСИБ»

ООО «УРАЛСИБ»

ООО «Сбербанк Страхование»

ООО «Сбербанк Страхование»

АО «ERV»

АО «ERV»

ООО «Тинькофф Страхование»

ООО «Тинькофф Страхование»

ООО «Либерти Страхование»

ООО «Либерти Страхование»

ООО «Альянс Страхование»

ООО «Альянс Страхование»

ООО «ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ»

ООО «ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ»

ООО «Крокус ТВ»

ООО «Крокус ТВ»

Мы подготовим для вас специальное предложение